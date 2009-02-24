Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов

Александр Лукашенко ответил на ряд вопросов о внутренней и внешней политике нашей страны. Глава государства сделал также ряд жестких и категоричных заявлений.

В частности, потребовал, чтобы в течение первого квартала все построенное коммерческое жилье было реализовано. При этом Александр Лукашенко заверил, что государство продолжит выдавать льготные кредиты на строительство жилья под 5%. Ведь одной из задач сегодня является обеспечить квартирами граждан с небольшим достатком, все же остальные должны покупать жилье по существующим на рынке ценам.

Мировой кризис не повод, чтобы Беларусь отказалась от социальных гарантий. Общаясь с журналистами, Президент заявил: государство выполнит все социальные обязательства, которые были установлены в начале года. Главное сейчас – удержаться в первом полугодии на том уровне, на котором находимся сейчас. Александр Лукашенко добавил, что некоторые средства будут экономиться, перераспределяться и в целом, проблем с пополнением доходной части бюджета в Беларуси нет.

Последствия мировых финансовых перипетий в первую очередь коснулись экономик различных стран мира. И Беларусь здесь не исключение. Президент сегодня пояснил: наша экономика экспортоориентированная, и в этом вся причина влияния на нас мирового кризиса. В этой связи глава государства положительно отозвался о заимствованиях у России, Венесуэлы и Международного валютного фонда. И подчеркнул: международные кредиты идут сегодня на поддержание национальной валюты.

Тема из разряда международной политики – Александр Лукашенко назвал успешными переговоры с генеральным секретарем Совета Евросоюза Хавьером Соланой. Президент уверен: этот визит европейского чиновника в Минск поспособствует улучшению взаимоотношений Беларуси и ЕС и ускорит сближение.