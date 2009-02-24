Евросоюз включил Беларусь в программу "Восточное партнерство"

Решение приняли накануне в Брюсселе главы всех 27 стран-членов ЕС. В итоговом документе отмечается, что программа не предусматривает возможности членства в Евросоюзе, но предполагает политическое и экономическое сближение с ним. В декабре 2008 года Евросоюз предложил Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине новую программу сотрудничества. В рамках Восточного партнерства предусматривается финансовая помощь странам в размере 350 миллионов евро, новые торговые соглашения, упрощение визового режима и усиление сотрудничества в сфере энергетики. Стартует программа на саммите стран-участниц проекта 7 мая в Праге.