В правительстве обсудили итоги социально-экономического развития Беларуси в январе

Отмечено, что предприятиям необходимо снижать запасы готовой продукции. В частности, производителям предложено работать над повышением экспортного потенциала белорусских товаров.

Минэкономики уже разработало меры по увеличению экспорта. Суть их в снижении себестоимости отечественной продукции без потери качества.



И сегодня же Правительство Беларуси предложило операторам сотовой связи вернуться к прежним тарифам. Повышение цен на 18% в январе-феврале здесь признали необоснованным. Министерство экономики уже направило письма отечественным компаниям мобильной связи с предложением пересмотреть цены на услуги. В противном случае, к ним могут применить нормы антимонопольного законодательства.