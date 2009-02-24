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В правительстве обсудили итоги социально-экономического развития Беларуси в январе

24 февраля 2009 17:53
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Отмечено, что предприятиям необходимо снижать запасы готовой продукции. В частности, производителям предложено работать над повышением экспортного потенциала белорусских товаров.

Минэкономики уже разработало меры по увеличению экспорта. Суть их в снижении себестоимости отечественной продукции без потери качества.
 
И сегодня же Правительство Беларуси предложило операторам сотовой связи вернуться к прежним тарифам. Повышение цен на 18% в январе-феврале здесь признали необоснованным. Министерство экономики уже направило письма отечественным компаниям мобильной связи с предложением пересмотреть цены на услуги. В противном случае, к ним могут применить нормы антимонопольного законодательства.

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