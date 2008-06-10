Президент Беларуси назначил новых руководителей районных исполкомов

Сохранить урожай в полном объеме и увеличить посевные площади в Беларуси, – такую задачу озвучил Александр Лукашенко.

Они – представители среднего звена исполнительной вертикали власти. Проще говоря – руководители райисполкомов. Чиновник такого ранга для района – главный человек. Таким для Россонского райисполкома с сегодняшнего дня станет новый председатель Александр Шубский, для Буда-Кошелевского исполнительного комитета – Александр Григоренко. В Житковичском исполкоме должность председателя теперь за Николаем Какорой, а в Чечерском – за Иваном Комом. Александр Островский возглавит Вороновский райисполком. Должностной портфель у них будет достаточно тяжелым. Президент, обращаясь к назначенцам, назвал их аграриями. К людям от земли – особые требования.



Глава государства потребовал активизировать работу на местах в связи с проблемами, которые несет в себе мировой продовольственный кризис. Беларусь пока не ощущает на себе его последствия, заметил Александр Лукашенко, но тем не менее она должна быть к ним готова. Одно из условий – сохранение приусадебных участков. Участок земли для белоруса может стать не только хорошим подспорьем для семейного бюджета, но и возможностью противостоять повышению цен на сельхозпродукцию.



Сохранить урожай в полном объеме и увеличить посевные площади в стране – такую задачу озвучил Александр Лукашенко, назначая новых руководителей районных исполкомов. Глава государства сообщил, что на недавнем неформальном саммите президентов СНГ в Петербурге цены на продовольствие в мире были одной из тем обсуждения.



Вот так обстоятельно и детально были озвучены новые должностные обязанности для новых чиновников. Затем кадровый день Президент продолжил в своем рабочем кабинете.



Новое лицо в министерстве энергетики. Юрий Римашевский с согласия Президента теперь – замминистра. В ведомство пришел с директорского кресла предприятия "Энергетическая стратегия". В ходе назначения глава государства акцентировал внимание на ходе реализации Концепции энергетической безопасности. И на использовании нетрадиционных источников энергии и на важности обеспечения местным энергосырьем.



Не менее сложные задачи – перед обновленным прокурорским корпусом. Глава государства согласовал сегодня кандидатуру на пост заместителя генерального прокурора страны, им стал Алексей Стук, пришедший со столичной прокуратуры, а также на кресла областных – гродненских и могилевских прокуроров.



В целом полтора десятка новых должностных лиц сегодня появилось в Беларуси. И в отечественном дипкорпусе сегодня также произошли некоторые изменения. В частности, Президент назначил нового посла Беларуси в Испании и Португалии по совместительству: Александр Павловский отправится в Королевство Испания из Парижа, где до этого времени он пребывал в должности руководителя белорусской дипмиссии во Франции. А вот представлять Беларусь в Иране в качестве посла будет Виктор Рыбак: это чиновник из МИДа, а ранее более 7-ми лет он изучал иранские традиции в самой стране.



Руководители важнейших госорганизаций: теперь заместителем председателя президиума Национальной академии наук будет Сергей Рахманов. Он пришел в НАН из Института нефти и химии. Предприятие "Белформация" возглавит Игорь Ковальчук, до этого занимавший должность гендиректора там же, а руководить Дирекцией строительства белорусской АЭС будет Михаил Филимонов.