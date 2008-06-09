Азербайджанская нефть через Беларусь в Европу

Новый проект свяжет 2 государства в ближайшее время. Предполагается также, что наша страна будет участвовать в разработке нефтяных месторождений и добыче нефти в Азербайджане.

Рауф Хосровович - лауреат Государственной премии Беларуси, профессор, заведующий кафедрой ЭВМ Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники. Студенты уже выучили его трудно произносимое отчество. А азербайджанец Рауф Садыхов выучил белорусские традиции.

Минск и Баку много связывает. К примеру, улица Рафиева: названа в честь азербайджанца, командира танкового взвода Наджаф-Кули Рафиева. О своих знаменитых соотечественниках профессор Рауф Садыхов рассказывает магистрантам и аспирантам. Главное – люди, они объединяют, а не границы, которые разделяют 2 страны.

Сегодня азербайджанская диаспора — одна из крупнейших на территории Беларуси. У нас живет около 100 тысяч азербайджанцев. Большинство представителей диаспоры заняты в сфере предпринимательства, занимаются торговлей, производством, туризмом. Профессора, врачи, спортсмены и художники. Человеческий фактор порой нередко дополняет экономический.

К слову, и в политической плоскости человеческий фактор сыграл далеко не последнюю роль. И уже сегодня об отношениях 2-х государств посол Азербайджана Али Теймур Нагиев говорит почти восхищенно.

Чуть более года назад в белорусско-азербайджанских отношениях наметилась так необходимая динамика. И, как это нередко бывает, политические контакты удачно предшествовали экономическому росту.



Беларусь и Азербайджан имеют очень хорошие перспективы для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, промышленности и других областях. Так высказались Президенты 2-х стран во время двусторонних переговоров, проходивших в Баку в мае 2007-ого. Сегодня Минск и Баку говорят уже о совместном интересе в нефтяной сфере: Беларусь будет участвовать в разработке нефтяных месторождений и добыче нефти в Азербайджане. Кроме того, планируется наладить отправку азербайджанской нефти через нашу страну в Европу.

Беларусь и Азербайджан нашли точки соприкосновения и взаимный интерес. Мы не собираемся против кого-то дружить, заметил год назад белорусский Президент. Мы готовы к тому, чтобы к нашим проектам присоединялись, если это возможно, и другие.

