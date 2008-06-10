Впервые в истории белорусского парламентаризма, принят единый закон "Об использовании атомной энергии"

Напомним, в январе этого года правительство приняло решение о строительстве в республики атомной электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт, первый блок которой будет введен в эксплуатацию в 2016 году.

Экономическая и энергетическая безопасность. Эти слова чаще других звучали сегодня в Овальном зале. Не спроста: на повестке дня закон "об атомной энергии", без которого невозможно приступить к строительству первой в Беларуси атомной станции. Потому и вопросов у парламентариев множество: большинство – по вопросам безопасности.

Первый блок атомной станции будет запущен в 2016 и на четверть удовлетворит запросы республики в энергии. Новый закон детально прописывает вопросы, касающиеся обращения с ядерными материалами, в том числе и отработанными, требования по эксплуатации ядерных установок. Одновременно с разработкой закона ведутся поиски площадки для строительства – пока наиболее подходящей считают Кукшиновскую, расположенную на границе Могилевской и Витебской областей.

Без привлечения зарубежных специалистов также не обойдется. Но уже с сентября 4 в белорусских ВУЗах начнут готовить свои кадры: за 2 года до начала работы, штат станции должен быть полностью укомплектован.

Белорусский вариант закона – это адаптированный к нашим реалиям международный образец. Сегодня же новый закон был принят пока в первом чтении, но зато единогласно.

