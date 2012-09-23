Парламентские выборы в Беларуси состоялись во всех 110 округах

Об этом сообщил сегодня журналистам секретарь Центризбиркома Николай Лозовик.

По данным на 18.00 в парламентских выборах в Беларуси приняли участие 65,9% избирателей. В Брестской области уже проголосовали 64,2% избирателей, Витебской - 73,1%, Гомельской - 68,9%, Гродненской - 67,1%, Минской - 67,2%, Могилевской - 72,5%, в Минске - 53,6%, за рубежом - 61,6%.

По данным на 16.00 в парламентских выборах в Беларуси приняли участие 58,6% избирателей. В Брестской области уже проголосовали 56% избирателей, Витебской - 65,6%, Гомельской - 62,8%, Гродненской - 58%, Минской - 59,6%, Могилевской - 64,2%, в Минске - 48%, за рубежом - 51,1%.

По данным на 12.00 в парламентских выборах в Беларуси приняли участие 39,2% избирателей. В Брестской области уже проголосовали 34,7% избирателей, Витебской - 45,9%, Гомельской - 46,8%, Гродненской - 36,8%, Минской - 38%, Могилевской - 41,8%, в Минске - 32,3%, за рубежом - 40,1%.

По данным на 10.00 в парламентских выборах в Беларуси приняли участие 27,6% избирателей.