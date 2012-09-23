В Минске 23 сентября проголосовали Мясникович, Ладутько, Афанасьева и Ярмоленко

Новости Беларуси. Правительство рассчитывает на эффективное сотрудничество с новым составом Парламента. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси на избирательном участке во время голосования. Михаил Мясникович отметил, что основные условия работы правительства формируются законодательством и во многом определяются теми законами, которые принимает парламент.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в том, чтобы парламент был высокопрофессиональным, ответственным и для того, чтобы нам в паре работать над совершенствованием экономических отношений. Для того, что инициативы, которые вносит правительство, поддерживались. Вижу работу по необходимости усиления вопросов по дебюрократизации, а также того, что многие вещи решаются через подзаконные акты, через различного рода инструкции.

Минск должен быть представлен в парламенте опытными людьми и грамотными специалистами. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. От того, какой будет избран парламент, зависит уровень законотворческой деятельности в республике.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Я считаю, что мы должны и сегодня избрать достойнейших людей. Людей, которые имеют практический опыт работы. Среди кандидатов в депутаты есть люди, которые работают в парламенте - люди с опытом. Город Минск должен быть представлен людьми всех профессий, всем тем опытом, который накоплен. Чтобы те решения, которые будут приниматься на уровне парламента, шли от действительно от народа, отвечали интересам народа.

Отдать свой голос сегодня пришли и белорусские звезды. К примеру, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко на избирательный участок приехал прямо с гастролей. Взял с собой и внука. Свой выбор сделала и заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева — певица заранее спланировала свой график. По словам артистки - проголосовать — это долг каждого.

Инна Афанасьева:

Очень важно в этот момент не ошибиться. Поэтому я надеюсь, что сегодня я не только исполнила свой гражданский долг, но и не совершила ошибку.

Анатолий Ярмоленко:

Каждый гражданин своей страны должен прийти и проголосовать. Имеет право проголосовать за любого кандидата - выбор у нас есть. Прийти и высказать свою позицию - это должно так быть. Поэтому, когда есть возможность, я всегда принимаю участие в выборах.