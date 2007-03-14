Государственная политика в сфере деятельности органов местного управления должна быть единой

На повестку дня первого пленарного заседания очередной сессии Верхней палаты белорусского парламента будет вынесен вопрос о формировании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Об этом заявил в ходе рабочего заседания председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Новицкий. Главной задачей нового Совета станет выработка и реализация единой государственной политики в сфере деятельности органов местного самоуправления.