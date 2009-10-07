Новое правительство Греции готовится к присяге

Накануне был объявлен состав кабинета министров. Георгиос Папандреу будет совмещать посты главы правительства и руководителя внешнеполитического ведомства.Премьер Греции принял решение о реорганизации и слиянии ряда ведомств. Так, объединены министерства культуры и туристического развития. А министерство по делам Македонии и Фракии преобразуется в Генеральный секретариат, подчиняющийся министерству внутренних дел. Напомню, во время предвыборной кампании лидер социалистов пообещал уменьшить госдолг и начать безжалостную борьбу с коррупцией.