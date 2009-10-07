Польша получила от США новые предложения по ПРО

Об этом сообщил замминистра национальной обороны Польши Станислав Коморовский, который вернулся из Вашингтона.По его словам, вместо размещения в Польше базы с 10 ракетами-перехватчиками, как это предполагалось ранее, Варшаве предлагается размещение на польской территории баз тылового обеспечения и командных пунктов для ракет SM-3, сообщает newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС. В ходе предстоящих через две недели польско-американских переговоров будет также обсуждаться возможность предоставления Польше ракет ПВО Patriot с боевыми боеголовками, а не с учебными, как предлагала это ранее американская сторона.