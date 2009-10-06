Парламентская ассамблея ОДКБ предложила новую систему безопасности в Европе

Парламентарии специально приехали в Беларусь, чтобы ознакомиться с нюансами военно-политической обстановки в восточно-европейском регионе.

Главная тема этого выездного заседания Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности – вопросы обороны. Парламентарии специально приехали в Беларусь, чтобы ознакомиться с нюансами военно-политической обстановки в восточно-европейском регионе.

Цель этой работы - наладить сотрудничество по всем военно-политическим направлениям между государствами-участниками военно-политического блока.

Первая встреча - с белорусскими парламентариями. На повестке - приведение к единой форме национальных законодательств в рамках ОДКБ. Кстати, все 26 соглашений, подписанные нами в рамках блока уже прошли все внутригосударственные процедуры и вступили или готовы вступить в силу.

- Мы постоянно говорим, что никому не угрожаем, и цель создания этой организации - оборонительная, Но конечно мы должны поддерживать обороноспособность наших государств на том уровне, который нам необходим, - заявил Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Впрочем, основное заседание прошло с главами силовых министерств. Минобороны, МВД, КГБ, пограничный и таможенные комитеты обсуждали с парламентариями военно-политическую обстановку. Беспокоит ОДКБ усиление военного присутствия США в Европе, центральной Азии и на Кавказе. Ввиду этого, предлагается рассмотреть Беларуси новую архитектуру безопасности. Отталкивается она от недавних событий в Южной Осетии и Абхазии.

- В этот механизм, заметьте, после, по сути, военного вторжения и нападения на миротворцев и мирное население очень долго не могли войти международные организации которые должны этим заниматься. И еще один момент сейчас становится очевидным – это право на информацию, на объективную информацию. Только сейчас некоторые начинают понимать, что там на самом деле происходило - это тоже очень серьезная составляющая безопасности в мире, - утверждает Владимир Васильев, председатель Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

То есть, этих аспектов – два. Совершенствование механизмов введения миротворцев и механизм предоставления объективной информации.

Еще одна тема, которая обсуждалась сегодня – Коллективные силы оперативного реагирования. Кстати, политическое решение о создании КСОР Беларусь уже приняла.

- Президент говорил о том, что Республика Беларусь согласовала действительно все необходимые документы в рамках ОДКБ. Мы по этим документам возражений не имеем, - заявила Нина Мазай, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

В Военной академии делегация от ОДКБ имела возможность лично ознакомиться лично с тем, где и как изначально формируется и укрепляется оборонная мощь Беларуси. Больше всего гостей заинтересовали технологии подготовки военных кадров.

- Мы, конечно, рассматриваем Беларусь как серьёзную силу. Лично мне кажется, что это один из основных серьезных партнеров по ОДКБ, - сказал Муса Манаров, член комитета Государственной Думы, летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза.

В рамках ОДКБ предполагаются льготные условия поставок военной спецтехники странам-участницам блока, Есть соглашения о сотрудничестве в подготовке военных и милицейских кадров. Хорошие отзывы от гостей получили и прошедшие недавно белорусско-российские учения «Запад-2009». Парламентарии считают, что оно показало готовность наших военных отвечать на современные угрозы. Опыт его используют и для совершенствования оборонительных действий военно-политического блока.