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На заседании Союзного Совмина обсудят проект бюджета на 2008 год

19 октября 2007 09:17
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Заседание состоится 19 октября в Национальной библиотеке Беларуси. Для участия в нем в Минск прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Зубков.

Кроме союзного бюджета на следующий год, стороны обсудят уже подготовленный отчет об исполнении бюджета в первом полугодии 2007. Всего в повестке заседания 17 вопросов. Среди них: перспективы торгово-экономического, политического сотрудничества между странами, возможности развития транспортной инфраструктуры, вопросы сближения законодательств.

Предполагается обсудить и вопросы расширения деятельности совместной телерадиовещательной организации, обсудить кандидатуры на премию Союзного государства. Будет уделено внимание и блоку вопросов силового характера.

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