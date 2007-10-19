На заседании Союзного Совмина обсудят проект бюджета на 2008 год

Заседание состоится 19 октября в Национальной библиотеке Беларуси. Для участия в нем в Минск прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Виктор Зубков.

Кроме союзного бюджета на следующий год, стороны обсудят уже подготовленный отчет об исполнении бюджета в первом полугодии 2007. Всего в повестке заседания 17 вопросов. Среди них: перспективы торгово-экономического, политического сотрудничества между странами, возможности развития транспортной инфраструктуры, вопросы сближения законодательств.

Предполагается обсудить и вопросы расширения деятельности совместной телерадиовещательной организации, обсудить кандидатуры на премию Союзного государства. Будет уделено внимание и блоку вопросов силового характера.

