Отечественное вагоностроительное производство необходимо развивать

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам создания производства по выпуску грузовых вагонов и заявил о перспективности развития в республике вагоностроения.

Глава государства подверг критике работу правительства в этом направлении.

Два с половиной года в Беларуси успешно работает единственное вагоностроительное производство. О продукции Могилевского вагоностроительного завода хорошо отзываются как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Вагоны-минераловозы и грузовые полувагоны хорошо покупают в России. Развивать сотрудничество намерены и дальше. Сегодня российское предприятие "Гранд экспресс" предлагает инвестиции в эту отрасль.

Грузовые вагоны и контейнеры выгодно не только поставлять на экспорт. В Беларуси ежегодно нужно обновлять подвижной состав - 500 новых полувагонов. Это основной транспорт для перевозки грузов на предприятиях "Беларуськалий", "Гродноазот" и цементных заводах.

В ближайшее время по указанию Президента премьер-министр и руководство Белорусской железной дороги должны найти общий язык с российскими инвесторами. Правда, в деле с ними у главы государства есть вопросы, которые лежат в правоохранительной плоскости. Так что за созданием совместного предприятия поручено наблюдать Комитету госконтроля Беларуси.