На весенней сессии белорусским парламентариям предстоит рассмотреть 14 вопросов

Повестку дня обсудили на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания. В частности, изменения и дополнения коснутся законов "О культуре", "О порядке выезда и въезда в Беларусь", "О драгметаллах". Не останется без внимания законодательство по вопросам образования, охраны окружающей среды и труда. Кроме того, депутатам предстоит ратифицировать ряд международных конвенций и рассмотреть вопросы о приглашении в Беларусь парламентариев из Узбекистана, Японии, Сирии.