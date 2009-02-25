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На весенней сессии белорусским парламентариям предстоит рассмотреть 14 вопросов

25 февраля 2009 11:48
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Повестку дня обсудили на заседании Совета Палаты представителей Национального собрания. В частности, изменения и дополнения коснутся законов "О культуре", "О порядке выезда и въезда в Беларусь", "О драгметаллах". Не останется без внимания законодательство по вопросам образования, охраны окружающей среды и труда. Кроме того, депутатам предстоит ратифицировать ряд международных конвенций и рассмотреть вопросы о приглашении в Беларусь парламентариев из Узбекистана, Японии, Сирии.

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