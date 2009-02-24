Не будет промышленности – не будет страны

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, посещая Минский моторный завод. Таким образом практика еженедельных посещений главой государства вало- и градообразующих предприятий продолжена.

Удельный вес их продукции в белорусском экспорте – сегодня велик. И первые итоги влияния кризиса на промышленность будут подведены уже в апреле. Высоко оценив антикризисный план ММЗ, Президент отметил, что сегодня это ведущий производитель дизельных двигателей в СНГ, с огромным потенциалом. И даже, когда мир лихорадит кризис, здесь удается наращивать производство.

Цеха Минского моторного главе государства хорошо знакомы. Он был здесь уже дважды и каждый раз – с конкретными поручениями. Посещая завод сегодня, Александр Лукашенко в первую очередь интересовался изменениями и тем, как выполнены поставленные задачи.

Сильный шум производства не мешал постановке вопросов. Президент то и дело останавливался у конвейеров, интересуясь конкретными двигателями. Разработать всю их гамму – мощностью до четырехсот лошадиных сил – одна из главных задач, определенных главой государства четыре года назад. Задание выполнено – рапортуют заводчане. И сегодня ориентир не только на количество, но и качество и экологию.

Уверенно держаться на плаву Минскому моторному приходилось не всегда. Кстати, в свое первое посещение завода, в 94-м, практически сразу после избрания, Александр Лукашенко принял принципиальное решение – по сохранению ММЗ. Даже в то сложное время был виден его мощный потенциал.

Сегодня – это ведущий производитель дизельных двигателей в СНГ. Белорусские дизеля стоят не только в грузовиках, тракторах, комбайнах и большегрузных автомобилях. Это еще и дизельные генераторные установки, насосные станции – различная техника в коммунальной хозяйстве. Сегодняшний ориентир, кроме экспорта – импортозамещение. К примеру, МТЗ начал выпуск небольших тракторов. Пока львиная доля двигателей к ним – зарубежные.

Работа в кризис – тема особая. Поставки идут сегодня на 44 конвейерных производства. Среди них белорусские – МТЗ, МАЗ, Гомсельмаш. В прошлом году подключился БеЛаз. Основные партнеры за рубежом – ГАЗ, ЗИЛ, "Ростсельмаш", ПАЗ. Небольшой, тем не менее, рост производства наблюдается и кризисное для всех время. Кстати, поручение Президента – выпуск не менее ста двигателей в год – с лихвой перевыполняется уже несколько лет.

Разговор на Минском моторном от частного перешел к общему – в целом о машиностроении. Среди рецептов выхода из кризиса, когда потребители белорусской продукции оказываются неплатежеспособными – экономия ресурсов и энергии, повышение качества вместе со снижением себестоимости. Глава государства ознакомился с ходом модернизации на заводе – здесь закуплены новые линии. И увиденным остался доволен. Все поставленные ранее задачи – выполнены, не забыт и социальный ориентир.

В планах предприятия – создание совместных производств двигателей в России и других странах СНГ. Уже активно прорабатывается возможность расширения продаж на рынках Индии, Вьетнама, Болгарии, Венесуэлы. И если в прошлом году в серию вышли двигатели уровня Евро-3 – их выпущено 18 тысяч, то на подходе Евро-4 – продолжается работа по его созданию. И уже сегодня дан старт и пятому уровню, пока это только эксперимент. К слову, Россия планирует придти к Евро-5 только к 2013-му году.