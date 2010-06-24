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Молдова объявила 28 июня Днем советской оккупации

24 июня 2010 21:02
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Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Михай Гимпу.

Ежегодно в этот день в республике будут проходить мероприятия в память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима. Во всех населенных пунктах будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, состоятся возложения цветов, пройдет минута молчания.

Помимо этого может быть принято решение о запрете использования символики «Серп и Молот», слов «коммунизм» и его производных в названиях партий. Также Михай Гимпу потребовал вывода с территории республики российских войск.

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