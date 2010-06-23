Бакиев: Россия больше выиграла бы, если бы не отталкивала страны СНГ

Россия не должна была отталкивать от себя постсоветские республики, а наоборот - играть более заметную роль в развитии интеграционных процессов.

Комментарий на газовую тему сегодня дал и Курманбек Бакиев, выступая в Минске перед журналистами. Стать центром притяжения — Москва бы от этого только выиграла, но Кремль при этом не должен забывать, что страны СНГ — это независимые государства, проводящие суверенную политику. И именно это, по мнению Курманбека Бакиева, в России многим не нравится.

Курманбек Бакиев:

Москва столько лет была столицей СССР, и, наверное, до сих пор у многих политиков в сознании, мышлении есть желание играть ту же роль, которую они играли при Советском Союзе. Однако нельзя забывать, что все страны, которые входят в СНГ, — это независимые, суверенные государства со своей экономической и внешней политикой. Наверное, такая политика не всем нравится в Москве, не все ее правильно понимают. Россия больше выиграла бы, если бы использовала то притяжение, которое до сих пор сохранилось во многих государствах СНГ к Москве. Не отталкивала их, а наоборот, притягивала бы к себе. В том числе Беларусь, центральноазиатские государства, Молдова, ряд других государств, которые хотели бы более тесно сотрудничать.