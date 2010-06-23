Прямой эфир

Александр Лукашенко проинформировал Михая Гимпу о сути белорусско-российского газового конфликта

23 июня 2010 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Темой телефонного разговора Минска и Кишинева стала суть белорусско-российского газового конфликта и позиция белорусской стороны.

Телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны. Молдавским лидером было проявлено понимание причин сложившейся ситуации. Собеседники также обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Руководители государств договорились дать поручения главам своих администраций провести ревизию состояния белорусско-молдавских отношений во всех сферах для того, чтобы предметно обсудить данную проблематику в ходе возможной встречи в ближайшей перспективе. Во время разговора были обсуждены и некоторые аспекты взаимодействия стран в рамках инициативы Европейского союза «Восточное партнерство».

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
23 июня 2010 12:03

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана

23 июня 2010 11:39

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

22 июня 2010 17:56

«Газпром» до сих пор не рассчитался за транзит газа с Беларусью