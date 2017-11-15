Беларусь и Судан договорились парламентскими методами стимулировать наращивание товарооборота

Новости Беларуси. Беларусь укрепляет позиции на африканском континенте. Стимулировать рост взаимной деловой активности договорились Минск и Хартум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К наращиванию товарооборота подключатся парламентарии. Такое решение принято во время официального визита в столицу Судана нашей парламентской делегации во главе со спикером нижней палаты Владимиром Андрейченко.

Стороны обсудили развитие отношений по ряду конкретных бизнес-проектов. Отдельное внимание уделили расширению договорно-правовой базы. Взаимный интерес у нас также в области гуманитарного сотрудничества и медицинского туризма.

Отметим, Судан является важным партнером Беларуси на африканском континенте. Среди перспективных направлений взаимодействия – промышленность, сельское хозяйство, освоение природных ресурсов, подготовка кадров.