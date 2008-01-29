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Министерство юстиции Беларуси готовит иск в международные судебные инстанции

29 января 2008 09:15
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Заявление связано с забастовкой польских таможенников. Как отметили в ведомстве, ситуация ущемляет права граждан Беларуси, России, государств-членов ЕС и других стран на свободное перемещение, что противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах, принятому Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Кроме того, наносит значительный экономический ущерб. Минюст выражает надежду, что соблюдение норм международно-правовых документов станет обязательным элементом деятельности государств-членов Евросоюза, и требует принятия решительных мер, направленных на эффективное и немедленное разрешение создавшейся ситуации. В министерстве сообщили, что права на обжалование имеют субъекты предпринимательской деятельности, интересы которых ущемлены.

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