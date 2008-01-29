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Москва-Минск: сотрудничество на международной арене

29 января 2008 17:49
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Президент Беларуси удовлетворен тем, как развиваются союзные отношения с Россией в последнее время.

Об этом Александр Лукашенко заявил во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Белорусский Президент подтвердил готовность Беларуси "честно, открыто, и ясно обсуждать любые темы, любые проблемы".

В свою очередь глава МИД России заявил, что программа совместных действий внешнеполитических ведомств двух государств, которая будет одобрена завтра на совместной коллегии, "исходит из совместных действий двух государств на международной арене".

Документ охватывает самый широкий спектр актуальных вопросов взаимодействия, позволяет интегрировать ресурсы дипломатических ведомств по защите и продвижению интересов двух стран на международной арене.

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