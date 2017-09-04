Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске

Новости Беларуси. В 2017 году в Грузии впервые пройдут Дни Беларуси. Провести их планируют в ноябре. Об этом стало известно уже по итогам переговоров в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей и Михеил Джаникидзе обсудили большой блок вопросов двустороннего сотрудничества. Речь о развитии отношений в торгово-экономической, политической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание направлениям, в которых виден большой потенциал. Стороны намерены развивать в производственной кооперации.