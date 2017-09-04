Дни Беларуси впервые пройдут в Грузии в 2017 году: главы МИД двух стран встретились в Минске
Новости Беларуси. В 2017 году в Грузии впервые пройдут Дни Беларуси. Провести их планируют в ноябре. Об этом стало известно уже по итогам переговоров в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей и Михеил Джаникидзе обсудили большой блок вопросов двустороннего сотрудничества. Речь о развитии отношений в торгово-экономической, политической, культурной и гуманитарной сферах. Особое внимание направлениям, в которых виден большой потенциал. Стороны намерены развивать в производственной кооперации.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
В августе 2017 года в Тбилиси с участием нашего предприятия «Могилевлифтмаш» создан консорциум «Грузинский лифт», в рамках которого планируется организовать сборку белорусских лифтов на базе Грузинского технического университета. Уверен, что этому примеру последуют и другие белорусские и грузинские предприятия.
Вице-премьер-министр и глава МИД Грузии Михеил Джанелидзе поблагодарил белорусскую сторону за помощь в тушении пожаров в Баржомском ущелье. Он также отметил интерес не только к двустороннему сотрудничеству, но и к взаимодействию на международной арене.
4 сентября же стороны подписали соглашение о сотрудничестве Беларуси и Грузии по линии МИД 2018-2019 годы.