МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

Новости Беларуси. Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают Северную Корею не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совбеза ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

«Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира», – говорится в заявлении.