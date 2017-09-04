Прямой эфир

МИД: Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы

04 сентября 2017 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь выражает глубокую озабоченность проведенным КНДР испытанием термоядерной бомбы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что достижение мира и стабильности в регионе возможно исключительно на основе диалога, в связи с чем призывают Северную Корею не допускать шагов, нарушающих ряд резолюций Совбеза ООН и провоцирующих силовое разрешение ситуации.

«Выступаем за скорейшее начало переговорного процесса между всеми вовлеченными сторонами на основе международного права и при соблюдении компетенции Совета Безопасности ООН. Призываем проявлять сдержанность и исходить из приоритета поддержания мира», – говорится в заявлении.

# МИД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика
04 сентября 2017 10:32

Александр Лукашенко 4 сентября принял с докладом председателя КГБ Валерия Вакульчика

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом
04 сентября 2017 04:29

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом

Александр Лукашенко поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в Беларуси для детей из Сирии
03 сентября 2017 19:15

Александр Лукашенко поручил разработать программу отдыха, лечения и учебы в Беларуси для детей из Сирии