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Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом

04 сентября 2017 04:29
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Новости Беларуси. 4 сентября начинается официальный визит в Минск министра иностранных дел Грузии. Михаил Джанелидзе проведет ряд встреч высокого уровня, в том числе в правительстве, Национальном собрании и МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибудет в Минск 4 сентября с официальным визитом-1

Главные в повестке дня – вопросы двустороннего сотрудничества, развитие парламентских связей, реализация совместных проектов и, безусловно, активизация экономического взаимодействия.

По сравнению с 2016 годом товарооборот между странами возрос почти на треть. Во многом это достигнуто благодаря договоренностям лидеров Беларуси и Грузии. Встреча Президентов прошла нынешней весной в Минске. Официальный визит Александра Лукашенко в Тбилиси состоялся двумя годами ранее.

# Беларусь-Грузия

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