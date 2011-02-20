Для чего Польша вмешивается во внутриполитические дела Беларуси?

Бурная активность польской политической элиты вокруг чисто белорусских вопросов предсказуемо вылилась в очередной громкий скандал. Если раньше МИД соседней страны, выходя за рамки дипломатической этики, старался как бы незаметно поддерживать белорусскую оппозицию, то теперь это будет очень непросто.

О том, что «Сикорский проиграл Беларусь» заявили уже польские политики. Все карты раскрыл Качиньский.

Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (Польша):

Активность польской дипломатии на последних белорусских выборах закончилась полной катастрофой, так как была основана на непрофессиональной, желаемой, а не реальной оценке ситуации в этой стране. <...> Польская дипломатия — вместе с немецкой — открыто поддерживала слабого, считающегося пророссийским, кандидата от оппозиции.

Главе внешнеполитического ведомства Польши понадобилось две недели, чтобы прийти в себя после таких слов и ответить.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Республики Польша:

Быть атакованным сразу со стороны Ярослава Качиньского, и со стороны Александра Лукашенко — это уникальная ситуация... Слова Качиньского были большой неосторожностью.

В этот обмен репликами вмешался и президент Польши Коморовски, озвучив все то, что и так было известно всем.

Бронислав Коморовски, президент Республики Польша:

Польша должна поддерживать белорусскую оппозицию. Наша страна делает для белорусской оппозиции больше, чем другие страны ЕС. Но всего за белорусов сделать нельзя…

А, может, и вовсе не надо? Тем не менее, на Международной конференции доноров утверждена сумма в размере 87 млн евро якобы для поддержки оппозиции Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Очень многие как в самой Польше, так и в оппозиционной среде Беларуси сомневаются, что сумма дойдет до адресата не разворованной. А главное, вряд ли это пойдет на пользу нашим взаимоотношениям.

Анджей Леппер, лидер партии «Самооборона» (Польша):

Эта забота не должна переходить во вмешательства во внутренние дела страны, в данном случае, Беларуси. Все это не чисто польская инициатива. Здесь есть и иные силы.

Польское общество не хочет конфликта. Этого хотят отдельные политики. Как из Европейского Союза, так и из Соединенных Штатов.

Правительство и политики должны прислушиваться к мнению общества. В этом мудрость. А мы дошли до того, что политики слышат только самих себя или своих коллег.

В Польше сегодня растет безработица, падение сельхозпроизводства, госдолг в 247 млрд долларов. Понятно, что отдельным политикам легче заработать очки популистскими шагами. Например, на защите этнических поляков, которых в Беларуси якобы притесняют.

Это история искусственно раздувается с 2005 года. Тогда практически на ровном месте белорусских поляков раскололи на два союза.

Есть и инструмент торговли – так называемая «карта поляка». Она приближает своего обладателя по правам к гражданину Польши. Кстати, внедряют ее еще и в Литве, и в России, и в Украине. Зачем – вопрос, который беспокоит не только Беларусь.

Роман Василишин, руководитель фонда социально-политических инициатив (Украина):

«Карта поляка» – это есть суть создания польской диаспоры. Искусственное создание, которой нет в таких количествах для стратегического будущего, для раздела Украины. Согласно европейскому законодательству, если есть 25% так называемого национального меньшинства, то уже по всем этим хартиям, что мы подписали, требуется создание некоторой так называемой автономии. Которая затем четко станет доминионом или территорией соседнего государства. Это чисто политическая геостратегическая технология.

В направлении Беларуси Польша запустила в эфир политически ангажированные телеканал и радиостанцию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Есть и так называемая «Программа Калиновского» для обучения белорусских студентов. Сами по себе это немалые средства, а за несколько лет – десятки млн евро польских налогоплательщиков.

Есть мнение, что Европа, во-первых, не хочет допустить, чтобы у нее под боком выросла сильная конкурентоспособная экономика. А во-вторых, ЕС нужно много дешевой рабочей силы, поставщиками которой сегодня и являются, к сожалению, постсоветские страны.

Юлиус Веселка, депутат сейма, экс-министр экономики Литвы:

Они очень боятся социально ответственной демократической модели, которую внедряет Беларусь. Которая идет по пути не развала и революций, а по пути эволюций.

Благодаря вашему президенту и народу, вы сохранили перспективную науку, промышленность, где требуется ум, инженерная мысль. И у вас очень хорошая основа для дальнейшего скачка.

Долларовые демократии все развалили. Например, в Литве мы 20 лет не можем восстановить то, что было.

Предприниматель Сергиюш из польского города Нарев уже больше 20 лет единственный дилер белорусского МТЗ. В год местным фермерам продает несколько сотен тракторов.

Сергиюш Мартынюк, бизнесмен (Польша):

Трактор белорусский, это трактор называется простой. Его конструкция простая. Она давно уже сделана. Постоянная модификация, но он еще очень простой. И в простоте этого трактора есть его сила. Сила не в лошадях, а сила в простоте.

Из обыкновенного дилера, компания Сергиюша выросла в крупнейшего европейского производителя прицепов, коммунальной техники и автодисков. Годовой оборот – четверть миллиарда долларов. Поэтому и своим восточным соседям есть что предложить. Сюда идут тракторы, а в Беларусь – колесные диски.

В обозримом будущем сотрудничество с Беларусью Сергиюш прекращать не собирается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Говорит, интересы бизнеса превыше всего. Да и зачем менять партнеров, если дела идут в гору? И политикам здесь стоило бы прислушаться к мнению простых людей.

Житель Бреста:

Для хороших соседей граница должна быть объединительной, а не разъединительной. Вот очень бы хотелось, чтобы между Беларусью и Польшей была бы объединительная черта границы.

Житель Гродно:

Взаимоотношения между простыми белорусами и поляками очень хорошие. Мы ездим туда. Они приезжают к нам. Что же касается политиков, то мы видим дискриминацию отношения политиков к простым людям.

Жительница Белостока:

Я сужу по себе, я к белорусам хорошо отношусь и они ко мне тоже.

Житель Белостока:

Ничего плохого сказать не могу. Мы всегда с белорусскими соседями жили хорошо. Не важно, он православный или католик, мы просто общаемся, дружим.

Жительница Гродно:

Отношения между людьми не заменит никакая политика. Мне кажется, все будет хорошо.

К сожалению, с политиками договориться несоизмеримо труднее. Впереди у Польши парламентские выборы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тихомиров, доцент факультетат международных отношений БГУ:

По каким-то вопросам мы будем с Польшей расходиться. По прагматичным вопросам взаимовыгодного сотрудничества, экономика, борьба с нелегальной миграцией, борьба с преступностью. Я думаю, мы продолжим сотрудничество, не смотря ни на какие трудности.