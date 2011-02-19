Александр Лукашенко: Белорусская оппозиция очень далека от народа и их проблем

Интервью Александра Лукашенко 19 февраля в Раубичах. Полная версия.

В первую очередь репортёры поинтересовались здоровьем главы государства. Так как на российских интернет-сайтах появилась информация о том, что Президент Беларуси якобы получил травмы, катаясь на лыжах во время отпуска. Александр Лукашенко эту информацию опроверг.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Со здоровьем, как видите, у меня абсолютно все нормально. Если кто-то из тех писак, или россиян, хотел бы со мной скатиться по склону, в любом месте, хоть сейчас, кто-то хочет потренироваться по биатлону, лыжам - то пожалуйста, я могу и сейчас пробежаться.

Ничего подобного не было. Я каждый день в Сочи на Красной Поляне тренировался по 4-5 часов в день, осваивали горнолыжные склоны в самых экстремальных ситуациях. Бог миловал, все мы живы-здоровы. Как приехали, так и уехали, только более подготовленными.

Это настоящая утка, чушь. Видимо, кто-то хотел, чтобы на него обратили внимание. Может, таким образом и обратили. Но потом подумают: «идиоты и лгуны». Видимо, все идет отсюда, из Беларуси, и из России, может быть. Кому-то, видимо, это надо.

И в продолжение темы «информационных уток» журналисты попросили Александра Лукашенко прокомментировать ещё одну информацию, которая появилась в некоторых российских СМИ. В публикациях говорится о неком секретном блокноте Бориса Березовского, найденном во время раскрытия сети подпольных казино. В нём якобы некоторые пометки о сомнительных связях Березовского с белорусскими чиновниками. А это, дескать, удар по репутации Лукашенко и его окружения. И вот как прокомментировал эту информацию Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Не могу ничего комментировать – я поинтересуюсь специально этим.

Но сразу первый вопрос: как мог секретный блокнот человека, который, наверное, уже семь или восемь лет назад сбежал из России и живет, насколько я знаю, сейчас в Великобритании, мог оказаться в Москве? По-моему, это очередная утка, кому-то нужная в России, чтобы еще раз показать, что «батька» не тем занимается (говорю «батька», в России люди ко мне подходили, обращались «батька», «батька»…). Кое-кому это не нравится. Видимо, пытаются понизить градус Лукашенко в России. Это понятно.

По-моему, это абсолютная ложь. Не может быть каких-то секретных документов человека, который вообще боится думать о России. Я в это не верю.

Репортёры не оставили без внимания и тему беспорядков 19-ого декабря в Минске. На днях был вынесен первый приговор по этому делу. Свой срок получил Василий Парфенков, к слову ранее судимый. Как и следовало ожидать, Запад полностью проигнорировал очевидные доказательства его вины. В интерпретации европейских правозащитников штурм госучреждений — это безобидное выражение гражданской позиции. Хотя в их странах с погромщиками не церемонятся. Александр Лукашенко прокомментировал острую реакцию со стороны Евросоюза и США.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Скажу не как президент, а как человек. Как белорус. Плевать я хотел на все их комментарии. Это злые и непорядочные люди. С ними нельзя ни разговаривать, ни выстраивать какие-либо отношения. Тем более я сегодня абсолютно знаю, уверен, что они хотели от Беларуси. Они провалили здесь все, они затратили здесь сотни миллионов долларов. Провалив, они сегодня начинают, для того чтобы оправдаться, вопить на весь мир, что тут чуть ли не узники политические. Никаких узников здесь нет, обычные бандюги, бывшие заключенные и не по одному разу.

Поэтому, что комментировать?

Это их право, пусть заявляют. Я, честно говоря, не знаю и не читаю, о чем они говорят. Потому что понятно, что они скажут. Они ведь нигде правду не показали, правды не сказали. Они боятся этой правды.

Мы знаем, чего хотим: мы должны строить свою страну. Время все вылечит. Время – главный судья. Время рассудит. Честные и порядочные люди, которые приезжают в Беларусь, уезжаю, никогда даже пальцем не показали в нашу сторону. А это жулики, которые в свое время поделили деньги вместе с нашими, подчеркиваю, сотни миллионов, и они пошли прахом. Им надо сегодня оправдаться. Поэтому надо успокоиться и меньше смотреть на то, кто что вякнул, кто что сказал. Чиновник, мелкая сошка, из-под воротни вякнул. А мы сразу начинаем шевелиться, плакаться, мол, что-то произошло.

Пусть говорят, сколько угодно. Они нас в позу не поставят. Мы были страной гордой, независимой и будем. Останемся ей навсегда. И мы не позволим сломать ситуацию и сделать нищей страну.

Если бы был бардак в стране, вверх тормашками, перевернуто – они бы аплодировали. Они хотят этого – этого не будет в Беларуси.

Плошча. Железом по стеклу: если бы революции происходили каждый год, они могли бы стать источником постоянного заработка

Фильм «Плошча. Железом по стеклу». Полная версия

Продолжая эту тематику, журналисты поинтересовались и о тех оппозиционных политиках, которые не проходят по делу о массовых беспорядках 19 декабря. Сегодня в их рядах наблюдается раскол. В частности, речь о недавних событиях в партии БНФ. Очевидно, все эти процессы ведут к ослаблению без того достаточно слабой белорусской оппозиции.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Давайте будем откровенны. Оппозиции в Беларуси сложно появиться не потому, что ее здесь задавили. Я сколько раз об этом говорил: в любой стране должна быть конкуренция во всем. Я вообще человек, который абсолютно боготворит конкуренцию: есть конкуренция - есть нормальная жизнь. То же самое и политическая конкуренция. Наша так называемая оппозиция - вы ее уже увидели, даже тот, кто мне не верил, чего она стоит. Это так называемая оппозиция. Это не оппозиция. Она очень далека от народа и их проблем. И ей сложно появиться еще и потому, что действующая власть как проводила, так и будет проводить народную линию. Лукашенко пришел из оппозиции к власти. Конструктивной оппозиции. И тогда я пообещал и этому следую полтора десятка лет – главное для нас – человек. Это не значит, что мы будем печатать деньги и раздавать, - нет, но мы будем создавать все условия, чтобы человек мог работать и заработать. То есть мы проводим народную политику.

Чтобы появились люди, которые заняли бы иную позицию, то есть против нашей политики, значит, против народа. Но вряд ли кто-то такую оппозицию поддержит. Особенно на стадии становления. Это ладно укрепились бы, потом бы обманывали людей. Поэтому что они предложат как альтернативу?

Ну, предложили на выборах чистый популизм. Кто в народе поверил в то, что они предлагали? Предлагали, мол, будешь лежать на печке, солнце тебе будет всегда в окно светить, ты будешь накормлен, сыт, тебе полная свобода, демократия, зарплата, льготы всем и так далее. Народ поверил? Нет. В свое время люди этих обещаний наелись. Белорусы – порядочные люди, образованные, все это понимают. С чем оппозиция сегодня придет? Надо искать, с чем. Был бы я в оппозиции, я бы искал, на конструктивной основе. И шел бы к власти. Ну они взяли путь на революционные перевороты. Такой поддержки они не получат. И этим самым они себя очень здорово опустили. Сейчас, конечно, будет очень сложно, даже если ты конструктив будешь предлагать. У людей уже в памяти четко забито: раз это оппозиция - значит это война. Ну, это они создали - это не я им создавал.

Возвращаясь к событиям 19 декабря. Я категорически запретил держать на улице хоть одного лишнего милиционера, чтобы на сне упрекнули. Но, извините, когда штурмуют Дом Правительства, я что, должен на это спокойно смотреть? Тем более я изначально видел и знал, кто стоит за их спиной. И это не были шутки какие-то. Спасибо милиционерам, сработали профессионально. За 7,5 минут на Площади никого не осталось.

Оппозиция должна быть, но я ее сам себе создавать не буду. Четко знаю это и обещаю, что я не буду создавать сам себе оппозицию, но и препятствовать не буду, чтобы появились конструктивные люди, которые объединяться и будут выступать с какой-то альтернативной точкой зрения. Знаете еще почему? Я же не вечен. И вы не вечны. И не хотелось бы, чтобы кто-то кого-то давил за правду. Завтра и я, и вы можете оказаться в подобной ситуации. Поэтому даже из личных соображений я этого делать не буду.

Я хочу, чтобы в нашей стране люди не только на кухнях шептались и что-то обсуждали, я хочу, чтобы люди, как настоящие белорусы, порядочные, обсуждали проблемы. Можете подсказать что-то – придите, подскажите. Мы это будем быстро реализовывать, если это подходит. Но только не из-за шкурных интересов.

Хочет оппозиция появиться - пусть появляется. Такая оппозиция - будут получать по башке на всю катушку, если они будут дестабилизировать обстановку в стране. Мы с ними так себя вести не будем, как до этого. Они нас убаюкивали, Запад нас убаюкивал, приехали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации и меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню эту и т.д. Ну не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, отдельные министры иностранных дел обиделись на меня. Чего на меня обижаться? Мы в демократическом обществе живем, тем более я Президент и вправе высказать свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И за это, видите ли, они обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем, и нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше - пожалуйста, пусть они этим и занимаются там, а нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению.

Поэтому все здесь стеклось в одну кучу и посыпалось, мол, Лукашенко такой, Лукашенко сякой. Какой есть. Меня избрал народ, и я буду проводить ту политику, которая нам выгодна, для Беларуси выгодна. Не надо нас пугать, что Лукашенко загнал себя снова в «российское болото». Россияне должны понимать, что они - наши братья, мы всегда будем преданы и верны дружбе с россиянами. Если кто-то там наверху пытается использовать ситуацию и нас наклонить - ничего не получится.

Я не знаю, правильно там написали – не правильно, я получаю информацию, что, якобы российское посольство заявило, что «эти два гражданина были там, где были десятки тысяч белорусских граждан». Вас кто сюда звал громить Дом правительства? Мы же Россию не упрекали, когда они расстреливали парламент и Дом Правительства - по Белому дому палили из танков. Мы не вмешивались в их дела. На Манежной площади случилось - мы сочувствовали людям. Чего же вы там в угоду не то Западу, не то внутренним силам начинаете подыгрывать и нам тут проблемы создавать? Не надо. В России проблем достаточно. Точно также в Америке и на Западе. Мы ни под кого не прогнемся, даже если придется пойти в землянки, как это было в середине прошлого века, но не прогнемся.

Если у немцев и поляков память короткая и они забыли, сколько положили на алтарь этой победы. А тем более некоторые россияне забыли, что мы вместе гнили в этих окопах, ну, господь им в дорогу. Нам с ними не по пути. Поэтому надо четко успокоиться и четко понять: мы ни под кого не прогибаемся, ни к кому не наклоняемся. Хотят с нами сотрудничать – со свободной независимой суверенной страной – милости просим. Будем сотрудничать на общее благо. Не хотите – это их проблема.

Александр Лукашенко также прокомментировал тему народных волнений на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В лексиконе политологов даже возникли такие термины, как «тунисизация» или «эффект тунисского домино». Наибольший резонанс получили события в Египте, где президент Хосни Мубарак был вынужден подать в отставку. Александр Лукашенко не исключил участия в этих событиях стороннего «дирижёра».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы еще будем все созерцать: от этой тунисизации и каиризации и прочей левизации мир еще вздрогнет и не один раз. Вы четко видите, кто приходит там к власти, кто берет власть в руки в этих странах.

Вот их честность и порядочность. Ведь Хосни Мубарак после короля Саудовской Аравии был ближайшим другом американцев. Ведь американцы всегда опирались на это ключевое государство, где Мубарак играл главную роль. Мубарака критиковал весь арабский мир за то, что он «излишне ложится под Запад». Тунис и другие - это был вообще образец для развития Африки. Их создавал и поддерживал Евросоюз. И что произошло, когда там начались волнения? Они кинули этих своих визави, президентов и начали требовать демократии. Если бы весь мир и особенно европейцы, американцы выступили против излишней исламизации арабского востока, наверняка можно было бы этот пожар погасить. Но они этого не сделали. Они опять видели свои цели. Они здесь переиграли сами себя. То, что вспыхнул весь арабский Восток, - миру, и особенно Европе и Америке, от этого жарко будет. Но это их лицо. Вот так они себя ведут. Так они бросают своих «друзей», на которых они опирались.

Это лишний раз подтверждает, что это урок для нас: никому нельзя верить, ни на кого нельзя полагаться, только на свои силы. Никому не нужна сильная страна. Сильных боятся и их страшно не любят. Сильные не нужны. Поэтому нас долбают и будут долбать. Для нас это урок: мы сами должны делать то, на что способны, и видеть только свой народ, не вмешиваясь в их разборки.Но уроки еще рано делать по этой востоной революции.

Во время интервью затронули и тему приватизации. В частности, в конце прошлой недели появилась информация о том, что российская госкорпорация «Ростехнологии» сделала предложение о покупке белорусского МАЗа. Детали информации источник не сообщил, но якобы наша цена 2,5 миллиарда, а их условия — объединение с КАМАЗом. Вот что сказал Президент о судьбе белорусского гиганта.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Нам предложения от группы «КАМАЗ», и от группы «МАЗ» поступает третий-четвертый год. Я приглашал Дерипаску, я разговаривал с Чемезовым по этим вопросам. МЫ обсуждали вопросы. Принцип один. Приватизации «МАЗа» в чистом виде я никогда не рассматривал. Я предлагал: давайте объединимся, не трогая собственность, т.е. не приватизируя ничего. Т.е. объединимся и выработаем в течение 3-4 лет принципы, на которых мы будем работать. И тогда мы будем думать, продать акции или не продавать. «Хорошо, мы подумаем». Три года прошло…

За бесценок мы ничего никому отдавать не будем. Заплатят нам хорошие деньги, которых стоит предприятие, мы будем думать. Пока таких предложений не было. Поэтому это чистой воды инсинуации и вбросы. Мы даже не подступались к этим вопросам.

Мы развиваем «МАЗ» и поддерживаем таким образом, чтобы это предприятие работало в любых условиях. Сегодня россияне говорят, что «МАЗ» ничем не уступает «КАМАЗу» и даже его превосходит. Мы немало сделали, чтобы поднять его уровень. В прошлом году «КАМАЗ» продал всего на 3000 автомобилей больше, чем «МАЗ»! Россия – империя, бросала огромные деньги, и всего на 3000…

И еще один фактор. Венесуэла не имеет таких производств и Чавес год назад предложил купить часть акций. Я ему поставил условие – Уго, ты должен быть нашим оплотом в Латинской Америке, чтобы мы торговали. Он с этим согласился. И мы там уже построили сборочное производство.

Даже китайцам отказали в приватизации БелАЗа и предложили создать сборочное производство в виде совместного предприятия, что мы и сделали.

Поэтому, это обычные вбросы, утка и инсинуация. Никто без Президента даже обсуждать не станет приватизацию таких гигантов, брендов белорусской экономики, как БелАЗ, МАЗ, «Витязь», «Горизонт» и так далее. Потеряем такие предприятия – как щенков за шиворот будут водить и приказывать, что делать. Мы будем их развивать, и я как Президент буду делать все, чтобы не потерять эти предприятия ни в коем случае. Мы даже не шевельнемся. Я это прекрасно понимаю.

Никакой дикой приватизации: приходите, платите деньги, контрольный пакет должен у нас быть, мы должны управлять этими предприятиями. Хотите с нами работать, зарабатывать деньги - пожалуйста, приходите, будем работать. Такова позиция на сегодняшний день. Будут хорошие предложения, в силу чего может поменяться позиция - я ничего скрывать не буду, я людям об этом скажу.