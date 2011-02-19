Прямой эфир

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

19 февраля 2011 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Там число погибших в столкновениях с полицией приближается к 50-ти. Страна разделилась на два лагеря.

На западе и в столице — Триполи — повсеместные митинги в поддержку действующего лидера Моаммара Каддафи. А на востоке царит антиправительственное настроение. Демонстранты, разгневанные действиями правоохранителей, громят и сжигают полицейские участки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 

Толпа штурмовала тюрьму в Бенгази, на свободе оказались множество заключённых. Выбравшись на волю, они подожгли здание прокуратуры и банк. Полицейским удалось задержать лишь чуть больше сотни беглецов.

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

 

# Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 февраля 2011 15:12

В Кабардино-Балкарии бандиты на черной иномарке расстреляли московских туристов

19 февраля 2011 14:55

В Бахрейне расстреляли манифестантов

18 февраля 2011 10:46

Ситуация на Ближнем востоке: в Ливии во время столкновения между демонстрантами и полицией погибли 20 человек, десятки ранены