В Ливии убиты демонстранты, заключенные бежали из тюрем

Там число погибших в столкновениях с полицией приближается к 50-ти. Страна разделилась на два лагеря.

На западе и в столице — Триполи — повсеместные митинги в поддержку действующего лидера Моаммара Каддафи. А на востоке царит антиправительственное настроение. Демонстранты, разгневанные действиями правоохранителей, громят и сжигают полицейские участки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Толпа штурмовала тюрьму в Бенгази, на свободе оказались множество заключённых. Выбравшись на волю, они подожгли здание прокуратуры и банк. Полицейским удалось задержать лишь чуть больше сотни беглецов.