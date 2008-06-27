Депутаты Палаты представителей третьего созыва и члены Совета республики проведут совместное пленарное заседание

Вместе они заслушают ответы правительства. В таком составе Национальное собрание встречаются в последний раз.

Парламентарии заслушают доклад первого заместителя премьер-министра Владимира Семашко. Можно ожидать, что заместитель главы правительства, курирующий вопросы энергетики и промышленности, в своем выступлении уделит значительное внимание этим важным сферам.

Безусловно, депутаты проявят активный интерес – в виде вопросов. Кстати, парламентарии уже направили правительству большое их количество письменно. Поэтому предположительно, на трибуну подымутся еще и министр архитектуры и строительства Александр Селезнев, и министр труда и социальной защиты Владимир Потупчик.

