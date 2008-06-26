Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон "Об ипотеке"

Эксперты ожидают, что данный указ облегчит процедуру получения кредитов под залог недвижимости. А это в свою очередь улучшит жилищные условия белорусов.

Рынок недвижимости в режиме стоп. Цены за квадратный метр достигли пика. Покупатели в ожидании: грядущие перемены непредсказуемы. Ставки растут – с ними и возможности. Сейчас квартирный вопрос – не столько, за сколько купить, а каким способом: расплатится долями за новые квадраты или взять в кредит элитную "сталинку". Сейчас настало время ипотеки. Так называют долгосрочную ссуду, которую выдают под залог недвижимости.

Еще недавно западные риелторы набивали шишки – им грозил ипотечный кризис. В нашей стране решили научиться на чужих ошибках и придумали, как жить красиво в кредит по-белорусски. Ипотеку ждали и гадали, какой она будет. И вот глава государства подписал указ. Ему уже пророчат славу механизма, которые поломает недвижимые законы на рынке жилья.

Новый закон вступит в силу только через полгода – это время отведено на то, чтобы сверить все ипотечные курсы. Слухи о том, что в связи с ипотекой цены на рынке жилья вырастут ничем и никем не подтверждаются. Риелторы только подчеркивают, что залог под недвижимость только разовьет кредитную способность белорусов – сделок станет больше, а стоимость уже и так падает вниз – медленно, но верно.

Ипотека будет выгодна как покупателю квадратов, так и банку. В законе предусмотрено страхование денежных рисков, чего не было на Западе. Однако главный плюс этого закона – он даст толчок созданию полноценного рынка закладных – ценных бумаг. Они будут иметь свободное хождение на территории всей страны – владельцы смогут их продавать, оставлять в наследство и закладывать.