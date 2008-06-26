Беларусь готова наполнять союзные отношения с Россией конкретным содержанием

Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Самарской области Владимиром Артяковым.

Глава государства отметил, что пессимистичные оценки в отношении союзного строительства связаны с тем, что возникали идеи создать некие федерации или конфедерации. Александр Лукашенко вспомнил о недавней встрече в Бресте с президентом России Дмитрием Медведевым, где в том числе говорили и о союзных отношениях.

Взаимодействие с Самарской областью это пример того, как должно идти сотрудничество Беларуси и России. Так положительно отозвался Александр Лукашенко о торговых отношениях Беларуси с этим регионом.

Годовой товарооборот Беларуси и Самарской области уже приближается к 400-м миллионов долларов. Это 9-е место среди регионов России. Уже в прошлом году наметилась тенденция к увеличению объемов взаимной торговли: он вырос на 12,5 %. Основа белорусского экспорта – электрооборудование, изделия из черных металлов, грузовые автомобили, машины для уборки сельхозкультур. Самарский регион импортирует нам нефть и нефтепродукты, ленты из алюминия, легковые автомобили.

Губернатор Самарской области Владимир Артюков в беседе с Александром Лукашенко подтвердил заинтересованность региона в приобретении белорусской сельхозпродукции и техники. Кроме того, руководство российского региона считает перспективным создание совместных предприятий в сфере нефтехимии.

