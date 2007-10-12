Четыре часа и почти тридцать вопросов

12 октября в Национальной библиотеке состоялась пресс-конференция белорусского Президента для российских СМИ.

Журналисты интересовались, в частности, процессами, происходящими на постсоветском пространстве, построением Союзного государства, взаимоотношениями Беларуси с российскими областями, странами Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона. Прозвучали и вопросы, касающиеся развития экономики республики, агропромышленного комплекса, социокультурной сферы, а также личного характера.

Ежегодные встрече в формате "пресс-тур" - уже традиция. В пятый раз журналисты из самых отдаленных уголков России приехали в Беларусь, чтобы познакомиться с ее культурной, социальной и экономической стороной. Еще до начала пресс-конференции акулы пера обсуждали увиденное и услышанное, каждый из них желал задать свой вопрос первому лицу государства.

Александр Лукашенко начал встречу с короткой, но содержательной речи. Глава государства сделал акцент на важности подобных мероприятий. Миллионы россиян зачастую лишены объективной информации о Беларуси, поэтому главная цель проводимых пресс-туров - восполнить этот дефицит.

Когда перешли к вопросам, журналистов в первую очередь интересовало строительство Союзного государства. Александр Лукашенко, говоря об интеграции отметил, что российский вектор всегда был приоритетным с самого начала его президентской деятельности. Отступать от своих целей он не намерен. Однако не отрицает, что сегодня есть проблемы в двухсторонних отношениях.

Президент подчеркнул, что важную роль в двухсторонних отношениях играют регионы России. Сегодня с некоторыми из них сложились весьма тесные дружеские и экономические связи. Это в первую очередь определено историей. Еще когда не было Союзного государства российские регионы уже тесно работали с Беларусью. О международных связях продолжили разговор и дальше. Интересовали журналистов отношения страны с Евросоюзом. Александр Лукашенко отметил, что внешняя политика Беларуси многовекторна и Запад - одно из направлений. Сегодня Беларусь так же хорошо работает и со странами востока.

Вспомнили журналисты и недавний Саммит глав государств СНГ в Душанбе. Александр Лукашенко высказал свою позицию по поводу интеграционного объединения. СНГ - не бракоразводный процесс. Организация играет важную роль на постсоветском пространстве . Журналистов интересовали и отношений Беларуси и Венесуэлы, особенно в военной сфере. Как отметил политический обозреватель "Независимой газеты" в российских СМИ появилась информация о контракте на крупную сумму между странами на поставку вооружения. Александр Лукашенко отметил, что в диалоге с Венесуэлой для Беларуси нет запретных тем. Но подобных контрактов страны пока не заключали, говорили пока только о сотрудничестве в энергетической сфере.

От вопросов внешней политики перешли к вопросам внутригосударственным. Просили раскрыть секрет успехов в сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном. Президент ответил, что в деревне Беларуси просто удалось сохранить лучшее от Советского союза. Государство вкладывает деньги в перспективные высокотехнологичные проекты и делает село для людей. Есть условия - есть результат - вот секрет успеха. Что касается ЖКХ - за него должно отвечать государство, а не частный сектор.

Журналисты коснулись и монетизации льгот. Александр Лукашенко ответил, что отменить льготы в Беларуси было решением не простым. Но рациональным. Все сэкономленные средства пойдут на государственные проекты помощи детям.

Российские журналисты спросили Александра Лукашенко как политика, считает ли он правильным решение Владимира Путин продолжить свою политическую карьеру в рамках <Единой России>. На что глава белорусского государства ответил - президент должен быть выше политики.

На пресс-конференции говорили и о новых технологиях, белорусском парке высоких технологий, о союзном суперкомпьютере. А когда у журналистов закончились вопросы они спросили президента о личном - чем он увлекается, что любит, а что нет.

Вопросы политики, экономики, социальной сферы - журналистов интересовало все о Беларуси. 4 часа длилась сегодня пресс-конференция президента российским региональным СМИ. После этого журналисты уехали по домам писать объективные материалы о Беларуси, основанные на собственных наблюдениях.

