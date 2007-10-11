Парламентарии обсудили подготовку бюджета Союзного государства на 2008

О бюджете Союзного государства на 2008 год 11 октября шла речь на встрече председателя Палаты представителей Национального собрания нашей страны Вадима Попова и Госсекретаря Союзного государства Павла Бородина. Было отмечено, что для рассмотрения и принятия бюджета планируется провести дополнительное заседание Совета министров Союзного государства в декабре нынешнего года.

Вадим Попов, заявил, что принятие Союзного бюджета - это первостепенная задача Союзного парламента. Парламентарии озабочены тем, чтобы не тянуть с принятием бюджета до конца года в связи с выборами парламента и президента России.

