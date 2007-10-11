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Парламентарии обсудили подготовку бюджета Союзного государства на 2008

11 октября 2007 11:19
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О бюджете Союзного государства на 2008 год 11 октября шла речь на встрече председателя Палаты представителей Национального собрания нашей страны Вадима Попова и Госсекретаря Союзного государства Павла Бородина. Было отмечено, что для рассмотрения и принятия  бюджета планируется провести дополнительное заседание Совета  министров Союзного государства в декабре нынешнего года.
Вадим Попов, заявил, что принятие Союзного бюджета  - это  первостепенная задача  Союзного парламента. Парламентарии озабочены тем, чтобы не тянуть с принятием бюджета до конца года в связи с выборами парламента и президента России.

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