Подготовительные работы по строительству белорусской атомной электростанции должны быть завершены в 2008 году.

Такую задачу поставил сегодня Александр Лукашенко. Президент поручил не затягивать процесс выбора площадки для строительства АЭС и потребовал максимально оперативно работать на стадии выполнения подготовительных работ.

О том, что в Беларуси построят атомную электростанцию, было заявлено еще на прошлогоднем декабрьском совещании у главы государства по энергетической безопасности. Сегодня же в Администрации Президента вновь говорили об атомной энергетике, но уже более конкретно. АЭС - безальтернативный вариант гарантии национальной безопасности, подчеркнул Александр Лукашенко, начиная рабочее совещание.

Сегодня главе государства доложили о ходе выполнения его поручений данных год назад. В частности об изучении возможных мест для возведения станции. В качестве потенциальных сегодня рассматривают Краснополянскую и Кукшиновскую площадки на Могилевщине. Однако заключения об их пригодности будут сделаны только к концу 2008 года. Не исключено, что ни одна из них утверждена не будет. В связи с этим в настоящее время прорабатываются и другие варианты размещения АЭС.

На совещании принято решение, что в качестве генерального проектировщика выступит белорусская организация. Однако в проекте будут участвовать и зарубежные фирмы. Будет это американо-японская, французско-германская или же российская группа компаний определит тендер. Не исключается и возможность участия Украины. Возможно также объединение технических и программных разработок сразу нескольких фирм.

Предполагается, что на будущей белорусской АЭС будут установлены два реактора мощностью 1 тысяча мегаватт каждый. Это будут реакторы третьего поколения, соответствующие международным стандартам безопасности. Особое внимание на совещании было уделено вопросам подготовки кадров для строительства и обслуживания будущей станции. Специалистов начнут готовить уже в следующем году, как на родине так за границей. Кроме того, рассматривался вопрос создания при МЧС Беларуси департамента по ядерной и радиационной безопасности, который будет выполнять функции регулирующего, надзорного органа по этим вопросам.

Президент Беларуси на совещании отметил, что энергетическая безопасность Беларуси должна базироваться, прежде всего, на собственных ресурсах. А решение о строительстве белорусской атомной электростанции продиктовано не политическими амбициями, а необходимостью обеспечить энергетическую безопасность в условиях истощения мировых запасов газа и нефти, перебоев с поставками и роста цен на энергоресурсы.

