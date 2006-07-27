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Бороться с терроризмом можно только сообща

27 июля 2006 14:30
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Эксперты стран СНГ вырабатывают единую позицию по противодействию терроризму. В штаб-квартире Содружества в Минске 27 июля состоялось собрание представителей внешнеполитических ведомств девяти стран.

Ещё до начала заседания его участники отметили, что терроризм и иные вызовы и угрозы - это глобальные проблемы для всех стран, даже если на территории какого-либо государства нет его открытых проявлений.

Открывая заседание, директор департамента исполкома СНГ Борис Тимохов отметил, что тема борьбы с терроризмом и наркотрафиком стала постоянной на встречах экспертов стран Содружества.

Формы и методы сотрудничества стран СНГ в этих направлениях, выработанные на заседании в Минске, будут вынесены на рассмотрение предстоящей 61 сессии генеральной Ассамблеи ООН.

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