В Кодорском ущелье есть убитые и раненые среди мирного населения

Лидер мятежников Эмзар Квициани и около 60 его сторонников укрылись в пещере недалеко от сел Чхалта и Верхняя Ажара. Между тем, появилась первая информация о потерях среди мирного населения.

27 июля в селе Чхалта в результате обстрела грузинских силовиков убита 50-летняя женщина. Ущелье полностью контролируется силами внутренних дел республики.

Жители села сообщили, что их дважды бомбили, причем целились в дом лидера мятежников - Эмзара Квинциани.

Напомним, что силовая операция в Кодорском ущелье на северо-западе Грузии началась вечером 25 июля. Так, грузинские власти ответили на демарш Эмзара Квициани - экс-лидера отряда "Охотник". Этот отряд созданный для охраны грузино-абхазской границы, был расформирован еще в прошлом году. Квициани, обвинивший силовые ведомства страны в проведении репрессий, отказался подчиняться центральным властям и объявил, что приступает к созданию отрядов самообороны из представителей местного населения.

В Сухуми на данный час происходящее в верхней части Кодорского ущелья, где идет спецоперация воспринимают спокойно. Минобороны Абхазии и российские миротворцы характеризуют ситуацию, как стабильную.