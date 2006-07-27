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Потеря спутника <БелКА> не остановит космическую программу Беларуси

27 июля 2006 14:29
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По поручению Президента Александра Лукашенко правительство вырабатывает предложения о дальнейшем развитии белорусской космической программы.

По словам Михаила Мясниковича, возглавляющего Национальную академию наук, они будут доработаны. После этого о результатах доложат Президенту.

Специалисты не исключают создание нового спутника или использование российских аппаратов. Ученые отмечают, что сам спутник был сделан с хорошими техническими характеристиками. Сейчас выясняются причины аварии на ракете-носителе. После заключения экспертов, белорусская сторона получит компенсацию за утраченный спутник (аппарат был застрахован). 

На казахско-узбекской границе, в месте падения российской  ракеты-носителя "Днепр", обстоятельства аварии изучает специальная комиссия, которая обещает дать оценку случившегося в течение августа.

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