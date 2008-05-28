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Белорусские депутаты ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Польши о взаимных поездках граждан

28 мая 2008 11:17
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В частности, вдвое увеличивается срок пребывания граждан на территории государств - до 180 дней в году. Кроме того, согласно новым нормам, работники дипмиссий могут находиться на территории другого государства до 30 дней со дня пересечения границы, а также следовать транзитом без виз.

На определенных условиях от обязательства получения виз также освобождаются члены экипажей воздушных и морских судов. Сегодня же во втором чтении, Палата представителей приняла проект закона "О Национальном собрании Республики Беларусь".

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