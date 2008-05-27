Беларусь открыта для взаимовыгодных контактов и полноценного партнерства

Об этом заявил Президент Беларуси принимая верительные грамоты у зарубежных дипломатов. Дипломатическая церемония прошла во Дворце республики. Послы 10 иностранных государств вручили грамоты Александру Лукашенко, а Глава государства озвучил позицию официального Минска касательно взаимоотношений с европейскими и латиноамериканскими государствами.



10 дипломатов значительно обновят иностранный дипкорпус, аккредитованный в Минске. Новые послы представляют европейские и латиноамериканские государства: в том числе Венгрию и Турцию, Бразилию, Мексику, Бурунди и Эквадор, а также страны СНГ – Грузию и Туркменистан. Обращаясь к иностранному дипкорпусу, Глава государства призвал ввести в практику международных отношений взаимное доверие, открытость и равноправие. И заявил, что наша страна заинтересована в развитии конструктивных отношений с европейскими государствами, и особо остановился на Венгрии.



Иностранный дипкорпус - с чисто мужским лицом. Только посольство Турции по традиции представлено дамой. Обращаясь к новому послу Турции – Веке Инал, Президент заявил, что высоко оценивает существующий потенциал взаимодействия между нашими странами. И пригласил турецких инвесторов к реализации крупных совместных проектов в сфере строительства жилья.



Бывшие советские республики – это особый внешнеполитический вектор, заметил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты от двух новых послов: Туркменистана – господина Ата Гундогдыева и Грузии – Давида Залкалиани. Глава государства подчеркнул, что мы в отношениях с этими странами будем делать ставку не на то, что разъединяет, а на то, что объединяет и роднит. В послепротокольном разговоре Александр Лукашенко снова вернулся к этой теме.



Еще один вектор – латиноамериканский. Александр Лукашенко особо отметил важность взаимодействия Беларуси со странами этого региона.



Церемония завершилась бокалами с шампанским и разговором не по протоколу. Каждый дипломат захотел лично пообщаться с белорусским Президентом. Александр Лукашенко выслушал каждого. И еще раз подчеркнул мысль, озвученную в начале церемонии: Беларусь открыта для взаимовыгодных контактов и полноценного партнерства.