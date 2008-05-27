ООН высоко ценит вклад Беларуси в укрепление европейской и глобальной стабильности

Об этом заявил сегодня в Минске заместитель генерального секретаря организации Антонио Мария Коста.Наша республика - надежный барьер на пути распространения транснациональной преступности как с запада на восток, так и с востока на запад. Об этом господин Коста говорил сегодня на встрече с Александром Лукашенко.



Господин Коста, который еще и исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности, не исключает, что в Беларуси может быть открыто представительство управления.

В марте прошлого года по инициативе Беларуси в ООН впервые прошла первая всеобъемлющая международная конференция по торговле людьми. Ранее проблему на таком высоком уровне в ООН не рассматривали. Кульминацией данной инициативы стал Венский форум по борьбе с торговлей людьми, которая прошла в феврале этого года.



В Беларуси активно, адресно и углубленно занимаются проблемой, ищут наиболее эффективные пути противодействия. В стране создан уникальный международный учебный центр. Сегодня в нем проходят подготовку специалисты из разных стран. Причем учат не только противостоять работорговле, но и заниматься реабилитацией пострадавших.



Александр Лукашенко отметил, что на сегодня Беларусь - надежный партнер для Европы. В свою очередь, Антонио Мария Коста заверил, что в ООН высоко ценят вклад Беларуси в укрепление европейской и глобальной стабильности.