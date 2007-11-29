Малым городам - большое будущее!

Президент Беларуси провёл семинар на тему возрождения малых городов и посёлков.

Устранить дисбаланс в темпах развития между индустриальными центрами и средними городами. Об этом глава государства заявил на открытии семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов.

Во Дворце Республики собрались министры, начальники различных учреждений и ведомств, директора крупных предприятий. Для них это хорошая возможность совместно обсудить вопросы по важнейшим направлениям государственной политики. Два дня они будут не руководить, а учиться: обсуждать и конспектировать.

Такие совещания под председательством Президента страны традиционны. Но тема каждый раз выбирается на злобу дня. На сей раз речь идет о развитии и возрождении малых и средних городов. Ведь именно там сосредоточен резерв для дальнейшего наращивания объемов производства. И его нужно использовать. Уровню жизни на селе также необходимо уделить особое внимание.

"30% населения у нас живет в регионах. Нужно помочь им развиваться. Толчок дать развитию предприятий в малых городах. Они как локомотив могут потянуть за собой всю экономику страны", - сказал Александр Лукашенко.



Развитию малых и средних городов в стране способствует Государственная комплексная программа до 2010 года. Ее стратегическая задача в том, чтобы превратить эти поселения в наиболее благоприятные места работы и проживания. Недостаточный уровень развития экономической и социальной инфраструктуры, убыточность некоторых местных предприятий, сложная демографическая ситуация, дефицит рабочих мест.

Один из основных докладов первого дня семинара достался главе кабинета министров. Премьер Сергей Сидорский рассказал с трибуны о деталях государственной программы Возрождения малых городов. Всего - 183 населенных пункта, судьба которых расписана в стратегическом документе. В них проживает почти четверть городского населения страны.

Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних городских поселений рассчитана на 2007-2010 годы. Её главная цель - обеспечить рост благосостояния населения на основе рационального распределения производительных сил, повышения уровня развития, эффективности и конкурентоспособности экономики регионов.

В качестве конкретики: снижение уровня безработицы в малых населенных пунктах до 1%, создание новых рабочих мест и совершенствование системы оплаты труда, привлечение инвестиций и открытие новых производств.

Эти проблемы малых и средних городов в своем докладе и обозначил премьер-министр страны Сергей Сидорский: "Низкие темпы роста на предприятиях малых и средних городах обязывает принять меры по их развитию, не откладывая в долгий ящик".

Наша страна расположена между двумя "полюсами" - Россией и Европой, отметил Президент. И нельзя не воспользоваться этой выгодной географической ситуацией. Тем более при возросшем спросе на белорусскую продукцию, который сегодня существует на мировом рынке.

Икать пути решения проблем необходимо совместными усилиями. Это и есть ключевая задача семинара. Президент: "Это глобальная программа, глобальный вопрос. И спустить ее на тормозах никому не удастся. Программа на жесточайшем контроле. Надо вовлечь население в решение поставленных задач. Каждый должен работать на реализацию данной программы. Люди должны понимать: мы это делаем для детей и внуков".

Нынешний семинар - это не только многочасовые дебаты в малом зале Дворца Республики. Руководители республиканского и местного звена отправятся на предприятия и в учебные заведения. И это будет практическая часть форума. Как утверждают сами участники: вот тогда от слов можно будет перейти к делу.