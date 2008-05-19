Беларусь считает перспективным сотрудничество с ОАО "Русские машины"

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Минске с руководителем предприятия Олегом Дерипаской.

ОАО "Русские машины" было создано компанией "Базовый элемент" для управления его машиностроительными активами. В портфеле группы "Базовый Элемент", возглавляемой Олегом Дерипаска, флагманы российской экономики. Сюда входят: "ГАЗ" (второй крупнейший в России автопроизводитель), "Ингосстрах" (старейшая и крупнейшая в стране страховая компания), "Евросибэнерго", "Главмосстрой" и банк "Союз". По данным на 2008 год, Олег Дерипаска – самый богатый гражданин России. Forbes оценил его состояние в 28 миллиардов долларов.



Минск готов сотрудничать с известным индустриальным холдингом на основе рыночных цивилизованных методов, подчеркнул глава государства. Коммерческие предложения от известного российского предпринимателя Олега Дерипаски поступили в Минск еще год назад. Единственным тормозом в ответе белорусской стороны явилось то, что аналогичное предложение было получено и от КАМАЗа, пояснил Александр Лукашенко в ходе встречи.



Основная часть встречи Александра Лукашенко и Олега Дерипаски прошла за закрытыми дверями. Как затем пояснили в пресс-службе главы государства, коммерческий интерес российского холдинга – белорусский автомобильный завод. Однако речь не идет о продаже акций отечественных машиностроительных предприятий. Скорее всего ОАО "Русские машины" и МАЗ свяжет некая совместная компания. Как рассказали в президентской пресс-службе, Александр Лукашенко и Олег Дерипаска обсудили вопросы развития кооперации, специализации и создания совместной дилерской сети.