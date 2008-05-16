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В Минске состоится внеочередное заседание Совета руководителей миграционных органов стран СНГ

16 мая 2008 07:49
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Планируется обсудить проект Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей стран Содружества.Документ уже прошел различные стадии доработок и обсуждений, а на последнем, экспертном заседании в марте 2008-го, был в основном согласован. Основная цель Конвенции – создание равных условий для трудящихся-мигрантов и членов их семей и граждан принимающего государства во всем, что касается жизни и работы. Принятие документа откроет новый этап сотрудничества в защите прав и интересов мигрантов на территориях всех государств СНГ.

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