Завершилась рабочая поездка Президента Александра Лукашенко по Могилевской области

Глава государства посетил ряд новых производств, а также принял участие в торжественном открытии завода газетной бумаги в Шклове. Суперсовременный завод с полностью безотходным производством. Новая фабрика по выпуску газетной бумаги сегодня открылась в Шклове Могилевской области. Президент Александр Лукашенко участвовал в церемонии открытия завода и назвал его уникальным производством и свидетельством того, что программа развития малых городов и поселков реализуется.



Президент начал знакомство с развитием отечественной целлюлозно-бумажной отрасли со Шкловской бумажной фабрики "Спартак". Она устарела во всех смыслах. Некоторым постройкам более 100 лет. Сами технологии производства картона состарились более двух десятков лет назад. Бизнес-план спасения фабрики разработан на два года. Его сегодня представили главе государства.



Александр Лукашенко поручил завершить реконструкцию этого предприятия к маю 2010 года. Президент также поручил к 1 сентября текущего года завершить благоустройство прилегающей к заводу территории.



Беларусь готова рассмотреть возможность строительства второй очереди на заводе газетной бумаги в Шклове. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове. Президент подчеркнул, что это проект, который "принесет стране валюту и позволит пополнить доходную часть районного бюджета".



Строительство завода началось в апреле 2006 года. Мощности вводимого в эксплуатацию производства газетной бумаги составляют 40 тысяч в год. Современное технологическое оборудование позволяет выпускать не только стандартную газетную бумагу, но и легкую мелованную бумагу. Для выработки газетной бумаги на фабрике смонтирована комплектная технологическая линия, начиная от приема полуфабрикатов и заканчивая выдачей готовой продукции на склад.



Завод газетной бумаги разработал бизнес-план развития предприятия на 2008 год. В соответствии с документом предусматривается 60-процентное освоение производственных мощностей в текущем году. Выход производства газетной бумаги на полную мощность запланирован в 2010 году.



Сегодня Александр Лукашенко посетил и новое деревообрабатывающее предприятие, входящее в состав Завода газетной бумаги. Здесь производят деревянные дома и клееные изделия из древесины по современным технологиям. Его производственная мощность составляет 250 комплектов домов.



Развитие строительной отрасли в Беларуси должно стать приоритетом. Как подчеркнул Президент, в настоящее время в мире наблюдается строительный бум, и Беларусь должна этим воспользоваться.



Как был проинформирован Президент, производство деревянных домов из клееного бруса является весьма перспективным проектом. Дом из древесины является наиболее экологичным жильем, так как дерево регулирует влажность помещения и обладает антисептическими и антитоксичными свойствами. Для изготовления брусовых домов применяется как цельная, так и клееная древесина хвойных пород. В среднем квадратный метр такого дома обойдется в 250 у.е.



По словам специалистов, имеющееся на производстве программное обеспечение позволяет разработать индивидуальные проекты предлагаемых к строительству домов. Александр Лукашенко ознакомился с полным технологическим циклом, существующим на заводе газетной бумаги.



Здесь главе государства было доложено о перспективах развития бумажной отрасли в Беларуси в целом, внедрении ресурсосберегающих технологий в этой сфере и ходе выполнения поручения по обеспечению глубокой переработки и комплексного использования древесины в республике.