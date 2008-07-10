Прямой эфир

Беларусь рассчитывает на увеличение товарооборота с Турцией до миллиарда долларов в год

10 июля 2008 11:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщил министр иностранных дел нашей страны Сергей Мартынов на заседании белорусско-турецкого Совета делового сотрудничества.
В настоящее время белорусско-турецкие отношения развиваются интенсивно. Основу для этого создают взаимный интерес, а также отсутствие каких-либо политических проблем между  странами.
 
По данным МИД, товарооборот между государствами за пять месяцев составил 182 миллиона долларов, что в два раза превышает уровень аналогичного периода 2007 года. В настоящее время Турция входит в двадцатку крупнейших торговых партнеров Беларуси. И если раньше в ней основное место занимали товары легкой промышленности и потребительского характера, то теперь в большей степени это инвестиционные товары и компоненты для производства.

Другие новости рубрики

Все новости
09 июля 2008 13:52

Вашингтон и Прага подписали соглашение о строительстве радиолокационной станции ПРО

09 июля 2008 13:50

В Минске находится делегация германских парламентариев

08 июля 2008 20:13

Президент Беларуси произвел ряд кадровых перестановок