Прямой эфир

Вашингтон и Прага подписали соглашение о строительстве радиолокационной станции ПРО

09 июля 2008 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Чехии проходят массовые акции протеста по поводу размещения на территории страны американской РЛС. Церемония подписания документа сопровождалась демонстрацией в центре города. На главную площадь столицы вышли тысячи человек. Против строительства американской станции выступают 70% чехов.

В свою очередь Россия разочарована и будет готовить ответ. В заявлении МИД России отмечается, что подтягивание элементов стратегического арсенала США к российской территории может быть использовано для ослабления потенциала сдерживания России. В документе подчеркивается, что российская сторона в такой ситуации будет принимать адекватные меры.

Другие новости рубрики

Все новости
09 июля 2008 13:50

В Минске находится делегация германских парламентариев

08 июля 2008 20:13

Президент Беларуси произвел ряд кадровых перестановок

08 июля 2008 18:33

Процедура государственных закупок в Беларуси станет максимально прозрачной