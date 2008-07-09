Вашингтон и Прага подписали соглашение о строительстве радиолокационной станции ПРО

В Чехии проходят массовые акции протеста по поводу размещения на территории страны американской РЛС. Церемония подписания документа сопровождалась демонстрацией в центре города. На главную площадь столицы вышли тысячи человек. Против строительства американской станции выступают 70% чехов.



В свою очередь Россия разочарована и будет готовить ответ. В заявлении МИД России отмечается, что подтягивание элементов стратегического арсенала США к российской территории может быть использовано для ослабления потенциала сдерживания России. В документе подчеркивается, что российская сторона в такой ситуации будет принимать адекватные меры.