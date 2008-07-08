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Президент Беларуси произвел ряд кадровых перестановок

08 июля 2008 20:13
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Александр Лукашенко сегодня подписал указ об освобождении Виктора Шеймана от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь в связи с переводом на другую работу. Глава государства также подписал указ об освобождении Геннадия Невыгласа от должности главы Администрации Президента Беларуси в связи с переводом на другую работу.

Накануне Президент провел совещание, где дал оценки, порой жесткие, работе силовых ведомств и служб спасения на месте взрыва в Минске в ночь с 3 на 4 июля. Александр Лукашенко раскритиковал спецслужбы за недостаточную оперативность. Президент также дал указания в отношении помощи пострадавшим.

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