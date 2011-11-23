Беларусь планирует в 2012 году выйти на ежегодный объем добычи нефти в Венесуэле в полтора миллиона тонн

Это было отмечено сегодня в Минске на первом совместном белорусско-венесуэльском форуме. По итогам этого года нефтедобыча на совместном предприятии «ПетролераБелоВенесолана» уже превысит миллион тонн.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Создали и зарегистрировали совместное предприятие, сейчас идёт набор людей, покупка техники, открывается начало финансирования, и мы будем заниматься этой темой многие и многие годы. Естественно, для того, чтобы подать газ к тому или иному предприятию, надо строить магистральный газопровод. Мы сейчас ведём переговоры по строительству первого магистрального газопровода — идёт подготовка бизнес-плана, подготовка контракта — для того, чтобы это тоже было отдано нашему совместному предприятию и мы решили проблему газификации.

В будущем Беларусь расширит участие в программе строительства жилья в Венесуэле, создаст производство дорожной техники и новую ТЭЦ. Также стороны прорабатывают возможность создания СП по производству газового оборудования для автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Есть два совместных предприятия по автомобилям и тракторам. Мы надеемся, что в этом году будет завершена строительная готовность, и в следующем году начнётся поставка машинокомплектов и производство на этих заводах. Так мы ведём переговоры о возможно создании совместного предприятия и с Белорусским металлургическим заводом в реализации проекта финишной обработки горячих катаных труб.