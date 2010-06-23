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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

23 июня 2010 11:39
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Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в контексте недавно состоявшегося визита главы белорусского государства в Азербайджан.Александр Лукашенко проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся во взаимоотношениях с Российской Федерацией по вопросам поставок газа, позиции и подходах белорусской стороны к разрешению имеющихся проблем. Главы государств договорились о дальнейшем поддержании контактов друг с другом в свете обсужденных вопросов.
# Лукашенко

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