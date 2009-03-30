Амнистия – будет!

Соответствующий проект закона депутаты рассмотрят сразу в двух чтениях на весенней сессии.

Она откроется 2 апреля. Сегодня в проект повестки дня Совет Палаты представителей включил 20 законопроектов. В их числе - поправки в законы о валютном регулировании и валютном контроле, о дорожном движении, о статусе депутата местного Совета, о Вооружённых Силах Беларуси. Предполагается рассмотреть ряд декретов главы государства и ратифицировать три международные соглашения.

Повестка сессии не окончательная и по мере подготовки законопроектов, вопросы будут вноситься в ходе сессии, - сказал Василий Байков, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь.

